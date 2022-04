Vereadores de Garanhuns rejeitam conceder medalha a Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A Câmara de Vereadores de Garanhuns, em Pernambuco, cidade onde nasceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rejeitou nesta quarta-feira (27), por 12 votos a 2, a outorga de uma homenagem a Jair Bolsonaro (PL).

Segundo informações do Blog de Carlos Eugenio, a Medalha Osvaldo Ferreira da Silva é normalmente concedida a políticos por serviços relevantes prestados ao município e havia sido proposta pelo vereador Thiago Paes (PL), ligado ao ex-ministro do Turismo Gilson Machado.

Segundo o blog, a proposta de honraria foi rejeitada pela população nas redes sociais. Para rejeitar a comenda, a maioria dos vereadores relatou que Bolsonaro não possui ações relevantes em Garanhuns.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Garanhuns é governada pelo prefeito Silvado Albino, do PSB, que está aliado ao PT na chapa presidencial e em vários estados, inclusive Pernambuco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula lidera em Pernambuco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisa eleitoral Conectar divulgada nesta quarta-feira (27) mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem a ampla preferência do eleitorado pernambucano para retornar ao Palácio do Planalto. Lula tem 64% das intenções de voto, seguido de longe por Jair Bolsonaro (PL), com 17%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE