Vice-governador da Bahia entrega secretarias ocupadas pelo PP após romper com Rui Costa

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-governador da Bahia, João Leão (PP), anunciou o rompimento do PP com o governo do PT e entregou as três secretarias que eram ocupadas pela legenda no Estado: a Secretaria de Planejamento, ocupada por Leão; a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, comandada por Nelson Leal, e a pasta de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, de Leonardo Góes.

A decisão foi oficializada pessoalmente em reunião entre o vice e o governador na tarde desta segunda (14). A informação é do G1.

Segundo fontes, o rompimento acontece porque o governador Rui Costa desistiu de deixar o cargo em abril para disputar o Senado – o que permitiria que João Leão assumisse a governadoria até o fim do mandato, em dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leão também faz movimentos para ser candidato ao Senado na chapa do ex-prefeito e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE