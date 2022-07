Vice-presidente do PT do Recife declara apoio a Marília Arraes

"Tomei essa decisão por acreditar que Marília Arraes representa o sentimento do povo pernambucano", disse o dirigente petista, que também é membro do diretório estadual do partido edit

247 - O vice-presidente do PT do Recife, André Torres Macaxeira, declarou apoio à candidatura de Marília Arraes (SD) a governadora de Pernambuco.

Além de ser vice-presidente do PT no Recife, André Torres Macaxeira também é membro do Diretório Estadual do partido. "Tomei essa decisão por acreditar que Marília Arraes representa o sentimento do povo pernambucano. Quem me representa no Estado é Marília", disse Macaxeira.

"É com Marília que Pernambuco vai retomar o desenvolvimento social, que as pessoas terão mais oportunidades de emprego e renda e viverão em um estado onde, de fato, serão respeitadas", acrescentou.

