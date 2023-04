(Vídeo) Marcio Jerry rebate suposto assédio contra deputada bolsonarista: 'apelei a ela para respeitar Lidice da Mata'

Deputado do PCdoB-MA disse que é vítima de deturpação da cena em que ele interagem com a deputada Júlia Zanatta edit

247 - O deputado federal Marcio Jerry (PCdoB-MA) reagiu nesta quarta-feira (12) à acusação de assédio feita contra ele pela também deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC). A parlamentar reclamou de o maranhense haver “chegado por trás” dela durante o tumulto nesta terça-feira (11) em uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), na Comissão de Segurança da Câmara Federal.

O parlamentar afirmou que a cena foi “deturpada" pela colega e que ele apenas aproximou-se para defender a deputada Lídice da Mata (PSB-MA), com quem Zanatta discutia no momento. “Absurda acusação. Apelei a ela ali em meio a um tumulto que respeitasse a deputada Lídice da Mata, ‘que tem 40 anos de história nesta Casa'”, acrescentou em entrevista ao jornal Imirante.

Jerry compartilhou o trecho do vídeo em que se aproxima de Zanatta enquanto ela discutia com a socialista e outros parlamentares. “Saí em defesa de uma deputada idosa com 40 anos de mandato”, defendeu-se o deputado.

A cena real que a deputada bolsonarista @apropriajulia deturpou, distorceu. Fake news absurda. Apelei a ela para respeitar a deputada @lidicedamata . pic.twitter.com/RBphMkwajm April 12, 2023

