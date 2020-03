Vídeo mostra afilhado de Moro orientando líder do motim no Ceará, que está foragido

O diretor da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Antonio Aginaldo de Oliveira, na “assembleia” do último domingo de PMs amotinados no Ceará, é visto dizendo algo ao pé do ouvido do Cabo Sabino, ex-deputado federal e líder do motim.Três dias depois, o Cabo seria declarado foragido da justiça pelo governador do estado, Camilo Santana edit