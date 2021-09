Vídeo mostra agressões sofridas por babá que se jogou do terceiro andar de um prédio em Salvador

Apoie o 247

247 - O portal G1 divulgou nesta quinta-feira (2) vídeo que mostra as agressões que sofria a babá Raiana Ribeiro da Silva, 25, que pulou do terceiro andar de um prédio, em Salvador (BA), no mês passado.

As cenas - fortes - mostram a patroa de Raiana desferindo diversos tapas contra a jovem, mesmo na presença de uma criança e de uma outra mulher.

As agressões aconteciam em um apartamento localizado no Imbuí, bairro de classe média da capital baiana.

