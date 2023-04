Vídeo mostra momento do acidente que matou MC Biel Xcamoso no Recife (imagens fortes)

Apoie o 247

247 - Um acidente de trânsito no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (10), tirou a vida do cantor de brega funk e produtor Gabriel Farias de Oliveira, conhecido como MC Biel Xcamoso.

Segundo o portal G1, o jovem voltava de uma apresentação no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana da cidade, quando o carro em que ele estava se chocou com a entrada de um prédio da região. Bombeiros revelaram que, quando chegaram ao local, o artista estava preso às ferragens e não apresentava sinais vitais.

Câmeras de segurança da avenida onde ocorreu o choque mostraram que o veículo estava em alta velocidade. Nas imagens, é possível ver o momento do acidente. O carro do artista derrapa na pista, vai em direção à fachada do prédio, bate com tudo na lateral e vira, ficando de lado. Logo depois, uma viatura da Guarda Municipal aparece.

VÍDEO 🚨



Circuito de segurança do Edf onde o carro do Mc Biel Xcamoso bateu, na Av Boa Viagem. O veículo do cantor estava em alta velocidade, até que derrapa e bate com força na area da portaria. Ele morreu no local.



Informações agora na TV Guararapes. pic.twitter.com/fmYK2TO8ba April 10, 2023

