Vilma Reis: queremos que a universidade se enegreça a ponto de que os negros não sejam mais reconhecidos por estarem lá

247 - A socióloga Vilma Reis, da Bahia, conversou com a TV 247 sobre a necessidade de colocar mais negros e negras em locais de destaque e postos de poder na sociedade brasileira. Vilma afirmou que é preciso cessar “com essa história do primeiro e da primeira” pessoa da família a entrar na universidade, o que acontece repetidamente em inúmeras famílias negras pelo Brasil.

“A gente quer as vagas na televisão, a gente quer as vagas na universidade, a gente quer as vagas no emprego público que pagam mais de R$ 10 mil”, disse Vilma.

Ativista em defesa dos direitos humanos, Vilma disse que seu desejo é ver as universidades repletas de negros e negras a ponto de tal fato ser normal, comum, que não desperte estranheza. “Muitos dos nossos não conseguiram entrar. Eu tenho 50 anos e fui a primeira da minha família a entrar na universidade. A gente quer acabar com essa história do primeiro e da primeira, a gente quer que a universidade se enegreça em um ponto em que a gente não conheça mais os negros e as negras que estão lá, mas a gente quer respeito, respeito em nossas comunidades”.

