Virou zona: ministro do turismo chama Bolsonaro de "Jair Condensado"

Do DCM – O Ministro do Turismo, Gilson Machado, comentou o escândalo envolvendo os gastos do governo federal e chamou o presidente de ‘Jair Condensado’ em cerimônia ocorrida em Sergipe nesta quinta-feira (28).

“Ele é condensado de vontade de trabalhar, de patriotismo, de fé em Deus, é condensado de credibilidade, e cada dia mais, o amor do povo do Nordeste pelo presidente Bolsonaro”, afirmou.

Ele também tentou elogiar o presidente: “Não tem sofisticação. Não tem liturgia”.

Assista abaixo:

