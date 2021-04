"Viva o SUS", diz Camilo Santana, após atendimento a Flávio Bolsonaro no Ceará

247 – "Soube do acidente com o senador Flávio Bolsonaro no Ceará e do atendimento na UPA de São Gonçalo, do nosso sistema público de saúde. Felizmente ele está bem. A orientação será sempre de atender da melhor forma possível, algo que nossos profissionais fazem com louvor. Viva o SUS!", postou o governador cearense Camilo Santana, após o atendimento prestado ao senador Flávio Bolsonaro, que se acidentou com um quadriciclo no litoral cearense.

