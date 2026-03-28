Voo regular entre Recife e Petrolina começa em setembro

247 - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou neste sábado a criação de um voo regular entre Recife e Petrolina, com o objetivo de fortalecer a aviação regional e ampliar a conectividade entre o Sertão e a capital pernambucana. A operação será realizada pela LATAM Airlines, com três frequências semanais no trecho de ida e volta.

A iniciativa, divulgada pelo próprio ministério, faz parte de uma estratégia para integrar melhor o interior aos grandes centros urbanos e facilitar o deslocamento de passageiros. A nova rota começará a operar a partir de 2 de setembro, enquanto a venda de passagens terá início no próximo sábado, 4 de abril.

De acordo com o ministro, a criação do voo responde a uma demanda antiga da região e se insere em um plano mais amplo de fortalecimento da aviação regional no país. “Estamos trabalhando para ampliar a oferta de voos e fortalecer a aviação regional no Brasil. Essa nova ligação entre Recife e Petrolina vai beneficiar o turismo de negócios e de lazer, aproximando ainda mais o Sertão da capital. É um compromisso do governo do presidente Lula ampliar as conexões aéreas e fortalecer cada vez mais a aviação brasileira”, afirmou Silvio Costa Filho.

A expectativa do governo federal é que a nova conexão contribua para dinamizar a economia local, beneficiando tanto moradores quanto turistas e o setor produtivo do Vale do São Francisco. A ampliação das rotas aéreas também deve facilitar o acesso a voos nacionais e internacionais a partir do Aeroporto do Recife.

Além da criação da nova rota, o ministério destacou investimentos recentes na infraestrutura aeroportuária da região. No fim de 2024, foi concluída a requalificação do aeroporto de Petrolina, resultado de um contrato de concessão entre a União e a CCR Aeroportos, vinculada à Motiva.

Com investimento de cerca de R$ 56 milhões, as obras incluíram a ampliação do terminal de passageiros, a expansão do pátio para até seis aeronaves e a modernização das instalações operacionais. As melhorias aumentaram a capacidade do aeroporto e o prepararam para receber um maior fluxo de voos e passageiros, reforçando o papel estratégico da aviação no desenvolvimento regional.