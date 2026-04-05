Vorcaro relatou visita de ACM Neto em mensagem a Fabio Faria

247 - Uma troca de mensagens envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro revela que ele relatou ao empresário Fábio Faria ter recebido em sua casa o ex-prefeito de Salvador ACM Neto em maio de 2024. As informações foram divulgadas pela Folha de S.Paulo, com base em registros analisados pela CPI mista do INSS.

De acordo com a reportagem, as conversas foram recuperadas a partir de imagens armazenadas em nuvem da Apple e entregues à comissão parlamentar, encerrada no último dia 28. As mensagens, trocadas via WhatsApp, incluem um trecho em que Vorcaro afirma: “Mas está tudo certo. Estou indo para Brasília. Amanhã acho que assina Augusto. ACM foi lá em casa”. Faria responde: “Bom demais”. O diálogo ocorreu em 22 de maio de 2024.

O caso também envolve dados do Coaf, que identificou movimentações financeiras consideradas atípicas. Segundo o órgão, entre março de 2023 e maio de 2024, a empresa A&M Consultoria Ltda, ligada a ACM Neto e sua esposa, recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da Reag Investimentos, gestora sob suspeita de ligação com o crime organizado. O Coaf apontou que a empresa movimentou “recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”.

Procurado, ACM Neto afirmou que os valores recebidos referem-se à prestação de serviços de consultoria, “notadamente relacionados à análise da agenda político-econômica nacional”, e negou qualquer irregularidade. Ele também declarou que, à época dos contratos, não havia registros que desabonassem as instituições envolvidas.

A data da conversa entre Vorcaro e Faria coincide com o período em que Augusto Lima afirma ter deixado a sociedade do Banco Master. Sócio de Vorcaro desde 2020, ele ganhou notoriedade com o Credcesta, cartão consignado voltado a servidores públicos. Após ser preso na primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro, Augusto declarou que “já havia se desligado definitivamente de todas as suas funções executivas no Banco Master em maio de 2024” e que “as operações atualmente investigadas” ocorreram após sua saída.

Ainda segundo a reportagem, associações de servidores da Bahia suspeitas de envolvimento na origem de carteiras de crédito consignado consideradas irregulares informaram à Receita Federal contatos ligados ao grupo empresarial de Augusto Lima.

A defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou sobre o caso. ACM Neto foi procurado por meio de sua assessoria de imprensa, mas não respondeu até a publicação. A reportagem também não conseguiu contato com a defesa de Augusto Lima, enquanto Fábio Faria optou por não comentar o conteúdo das mensagens.