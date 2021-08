Wellington Dias celebra primeiro dia sem nenhuma morte no Piauí: vacinas funcionam

“Desde que começou a pandemia de Covid-19, é o primeiro dia em que no Estado do Piauí registramos 24 horas sem nenhum óbito”, comemorou o governador (vídeo) edit

247 - O Estado do Piauí registrou nesta quarta-feira (11) um período de 24 horas sem óbito por Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus. O governador Wellington Dias (PT) comemorou o feito nas redes sociais e celebrou as vacinas.

Ele faz um agradecimento “a Deus, aos profissionais de saúde, segurança, vigilância dos municípios, da área federal, setor privado, todas as pessoas que participaram desse trabalho e a todos que contribuíram com o cumprimento dos protocolos”.

Dias, que também é presidente do Consórcio Nordeste, chamou o dia de hoje de “uma grande vitória”. “Vamos seguir cumprindo as regras e salvando vidas”, afirmou.

Uma notícia que acalenta nossos corações: o Piauí não registrou nenhum óbito por Covid-19 nas últimas 24h. pic.twitter.com/dQUvq0n5RH — Wellington Dias (@wdiaspi) August 11, 2021

