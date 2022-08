Wellington Dias destaca parceria entre Lula e Alckmin: 'a crise atual é grave'

"Esse gesto de ir no Geraldo Alckmin é extraordinário", afirmou o pré-candidato ao Senado Wellington Dias (PT), governador do Piauí por quatro mandatos edit

247 - Governador do Piauí por quatro mandatos, o pré-candidato ao Senado Wellington Dias (PT) destacou, nesta quarta-feira (3), em Teresina, capital do estado, a parceria entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu pré-candidato a vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

"Esse gesto de ir no Geraldo Alckmin é extraordinário. Você concorreu com o próprio Geraldo Alckmin e agora, vendo a situação do Brasil, você não tinha obrigação nenhuma de ser candidato outra vez. A crise é grave. O atual presidente fica toda hora ameaçando a democracia", disse.

"A gente era pobre mesmo. Era um dos mais atrasados em energia. Este governo (Bolsonaro) atrasou o programa Luz Para Todos. Lula vai voltar e vai botar energia onde falta. Aqui só tinha UTI. Só tinha região de saúde completa na capital. Este estado tem orgulho por conta da rede de saúde que o senhor trabalhou para fortalecer, o SUS".

