Wellington Dias irá comandar adequação do orçamento da União para governo Lula

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou o senador eleito do Piauí, Wellington Dias (PT), para comandar a adequação do orçamento da União para 2023, que será votado no Congresso neste ano.

"No próximo ano já teremos que elaborar no governo o PPA - Plano Pluri Anual de 2024 a 2027. A partir daí, as diretrizes e os orçamentos detalhando o plano a cada ano. Portanto, é importante já iniciar esse diálogo para uma transição segura", afirmou.

O ex-governador do Piauí teve nesta segunda-feira (31), em Brasília (DF), um encontro com o ex-presidente, com Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula, e com a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann.

Dias já marcou para quinta-feira (03), em Brasília, uma reunião com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), para avaliar a proposta e propor as adequações necessárias para contemplar o plano de governo do presidente Lula.

