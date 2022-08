5G será ativado na cidade de São Paulo na quinta-feira: Anatel

A capital paulista será a quinta cidade do País a contar com a tecnologia edit

247 - O 5G será ativado na cidade de São Paulo na quinta-feira, 4, disse o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Moisés Queiróz Moreira ao Estadão/Broadcast.

A faixa por onde o sinal 5G transitará é hoje ocupada pelo sinal de TV por antenas parabólicas. O sinal das parabólicas será transferido da banda C para a banda KU.

A capital paulista será a quinta cidade do País a contar com o 5G. A primeira foi Brasília, no dia 6 de julho, seguida por Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa, todas no dia 29. Goiânia, Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro já passaram pelo processo de transferência e serão as próximas a receber a tecnologia, mas não há uma data definida.

