80% dos mortos por policiais no Rio no 1° semestre de 2019 eram negros e pardos, diz levantamento

Os números contrastam com outro percentual divulgado pelo IBGE: 54% da população do estado se declara preta ou parda edit

247 - Um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão do governo estadual, apontou que 80,3% dos 885 mortos (711) em ações policiais no primeiro semestre de 2019 no estado do Rio de Janeiro eram negros ou pardos. Os números contrastam com outro percentual divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 54% da população do estado se declara preta ou parda.

O percentual de negros mortos pela polícia no estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2019 é parecido com os dados em nível nacional no ano de 2018, divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Naquele ano eles representavam 75,4% das vítimas mortas pela polícia em todo o Brasil.

De acordo com Gabriel Sampaio, advogado e coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos, não se pode negar o componente racial das mortes.

"Exige um nível de esclarecimento e reflexão sobre a política de segurança pública, que não pode estar baseada na morte. O volume de mortes já demonstra um equívoco na segurança pública. E o componente racial é extremamente grave", avalia. Relato publicado no G1.

"Acima de tudo, é um retrato de mortes que revela o quanto o racismo no brasil é estrutural. E o quanto ele é institucional, cuja instituição é prover a segurança dos cidadãos."