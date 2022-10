"A esquerda vive numa bolha e não enxerga a vida como ela é", diz Cláudio Castro

Apoie o 247

247 – O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, fez uma crítica à esquerda brasileira, em entrevista ao jornal O Globo. "A esquerda vive em uma bolha. Quantos votos o Roger Waters tem no Rio? Pois, então: ele gravou um vídeo em inglês me batendo. Outro que me criticou foi o Fábio Porchat. Quem é ele? Quem é o Gregório Duvivier? São pessoas que fazem comédia em cima da desgraça. É o papel deles na sociedade, mas não é a vida como ela é. A vida das pessoas, o que impacta votos, é a redução do preço da gasolina, do arroz e do feijão. As pessoas voltaram a comer em restaurantes populares no meu governo. Existem problemas, é claro. Mas a vida como ela é não é a que a esquerda enxerga", disse ele.

Castro, no entanto, disse que terá boa relação com o ex-presidente Lula, caso ele vença a disputa presidencial. "Não tenho problemas em dialogar com ninguém. Também mantenho ótimas relações com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que é petista (deputado estadual André Ceciliano). Respeitarei qualquer decisão das urnas", afirmou.

