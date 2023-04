Abandonado em Bangu 8, extremista reclama que se sente ignorado por Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - “De dentro do Bangu 8, o ex-deputado Daniel Silveira espera que Jair Bolsonaro, agora que voltou ao Brasil, entre em contato com ele de alguma forma. Silveira, segundo pessoas próximas, não recebeu nenhum recado do ex-presidente desde que foi preso, em fevereiro”, escreve o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

Amado destaca que, “sem mandato e preso, Silveira vem se queixando de abandono por parte de seus aliados e familiares acreditam que ele possa estar ‘em depressão’. O ex-deputado atribui a falta de contato de Bolsonaro à longa viagem nos Estados Unidos. Nenhum filho do ex-presidente, contudo, visitou ou mandou recados para o ex-deputado na prisão”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.