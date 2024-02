Ação da Rota deixa dois mortos e um policial baleado na Baixada Santista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Dois homens morreram na madrugada deste sábado (3) em uma troca de tiros com agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar da Polícia Militar (Rota), na baixada santista, região litorânea do estado de São Paulo. Uma pessoa morreu em Santos e outra em São Vicente.

Um dos policiais que estava na ação, de 33 anos, foi atingido de raspão no braço, na Avenida Francisco da Costa Pires, em Santos, onde um homem foi morto após disparar contra os oficiais em serviço, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP). Com ele, foram apreendidos uma pistola de calibre 9 centímetros e uma sacola com crack e maconha.

continua após o anúncio

Em São Vicente, um homem não identificado atirou contra agentes na avenida Sambaiatuba, no bairro Jóquei Club. Segundo a SSP, os oficiais da Rota deram ordem de parada ao suspeito, que fugiu a pé e atirou contra os policiais. Eles revidaram e atingiram o homem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: