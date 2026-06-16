Acidente de helicóptero: IML colhe material genético para identificar corpo de cantor Oliver Tree

247 - O Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro, coletou material genético para tentar confirmar oficialmente a identificação do cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos. O artista é apontado como uma das seis vítimas fatais da colisão entre dois helicópteros ocorrida no domingo, 14 de junho, no Recreio dos Bandeirantes, na zona Sudoeste da capital fluminense.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, cinco corpos já foram identificados: os dos brasileiros Lucas Brito, Charles Marsillac e Alexandre Souza, além dos argentinos Gaspar Prim e Lucas Vignale. Com isso, Oliver Tree é a única vítima estrangeira cuja identidade ainda depende de confirmação oficial por exame genético.

A investigação sobre o acidente está em andamento na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes. A perícia também aguarda o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa, documento que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias da queda das aeronaves.

O acidente deixou seis mortos. De acordo com as informações divulgadas, cinco vítimas estavam em um dos helicópteros, enquanto o piloto da outra aeronave também morreu. A colisão mobilizou equipes de investigação, perícia e identificação no Rio de Janeiro.

Oliver Tree estava no Brasil em meio a uma turnê mundial. No dia 6 de junho, o cantor havia se apresentado em São Paulo. A agenda internacional previa ainda o início da fase europeia da turnê em Lisboa, Portugal, no dia 1º de julho.

O artista norte-americano acumulava grande presença nas plataformas digitais. Ele tinha quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Entre suas músicas de maior alcance estão "Life Goes On" e "Miss You", ambas com centenas de milhões de reproduções.

A morte do cantor gerou repercussão entre fãs e artistas, especialmente pela dimensão internacional de sua carreira e pela passagem recente pelo Brasil. Aos 32 anos, Oliver Tree havia consolidado uma trajetória marcada pela combinação de música, estética visual própria e forte presença nas redes.

Entre as vítimas brasileiras do acidente estão Lucas Brito Chaves, Charles Marsillac e Alexandre Souza. Os argentinos mortos foram identificados como Gaspar Prim e Lucas Vignale. A lista divulgada também inclui Oliver Tree Nickel como passageiro, ainda pendente de confirmação oficial pelo procedimento conduzido pelo IML.

A Polícia Civil segue investigando o caso enquanto aguarda os resultados técnicos necessários para esclarecer as causas do acidente. O laudo do Cenipa será uma das principais peças para determinar a dinâmica da colisão e eventuais fatores que contribuíram para a queda dos helicópteros.