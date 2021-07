Acidente deixa mortos e feridos na Avenida Brasil, no Rio

O acidente envolveu um caminhão e diversos carros na altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio edit

247 - Um acidente envolvendo um caminhão e vários carros na noite dessa terça-feira (27) deixou pelo menos três pessoas mortas e duas feridas na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Geniton Araújo, de 37 anos, foi a primeira das vítimas identificadas. Outras duas pessoas que morreram no acidente eram mulheres, mas ainda sem confirmação de identidade. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

Feridos, Bryan de Souza, de 25 anos, e Claudia Machado, de 30 anos, foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Por causa do acidente na pista sentido Campo Grande, a via foi parcialmente interditada. Houve retenções no trânsito a partir da altura de Bangu até a altura de Vila Kennedy.

