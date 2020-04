"Acorda, PT", diz Rogério Correia ao partido, que se opõe ao 'Fora, Bolsonaro'

247 – O deputado Rogério Correia (PT-MG) contestou a decisão do partido de não abraçar o movimento 'Fora, Bolsonaro', segundo aponta reportagem da Folha de S. Paulo. "Após reunião de sua cúpula nesta quinta-feira (9), o PT definiu que não é o momento de aderir ao 'fora, Bolsonaro'. O foco do partido continua na pandemia do coronavírus, com defesa do isolamento social e cobranças para que o governo federal aja na proteção aos mais vulneráveis", aponta a reportagem. Correia reagiu imediatamente:

Pois eu já estou no #ForaBolsonaro e #AcordaPT !



PT decide não aderir ao 'fora, Bolsonaro' em meio à pandemia do coronavírus https://t.co/vXAfFt9JJX — rogeriocorreia_ (@RogerioCorreia_) April 10, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.