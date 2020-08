Acusada de mandar assassinar o marido, cantora gospel Flordelis usa perucas que custam R$ 8 mil e da mesma marca das de Beyoncé

A deputada federal Flordelis, acusada de mandar matar o seu marido, o pastor Andersson do Carmo, tem uma peruca que chegou a custar R$ 8 mil, sendo da mesma marca usada pela cantora americana Beyoncé. De acordo com o inquérito policial do Rio, o pastor foi morto por questões financeiras e poder na família edit

247 - A deputada federal Flordelis, acusada de mandar matar o seu marido, o pastor Andersson do Carmo, tem uma vasta coleção de perucas e uma delas chegou a custar R$ 8 mil, sendo da mesma marca usada pela cantora americana Beyoncé e mais famosas pelo mundo. A informação foi publicada pelo jornal Extra.

De acordo com o inquérito policial do Rio, o pastor foi morto por questões financeiras e poder na família. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

No intuito de aproveitar o marketing em torno do nome da parlamentar suspeita de assassinato, a peruca Flor de Lis está custando R$ 629 - antes era cerca de R$ 1 mil até o indiciamento dela por homicídio.

