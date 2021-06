Acusado de negociar sentenças, Bretas condena Pezão a 98 anos de prisão

Agenda Poder - No dia em que foi revelado o conteúdo espúrio de sua atuação na Lava Jato, através da delação do advogado Nythalmar Ferreira, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, condenou o ex-governador Luiz Fernando Pezão a 98 anos, 11 meses e 11 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva. A rigorosa sentença de Bretas, dada na tarde desta sexta-feira, foi interpretada como um movimento para tirar o foco do volumoso cipoal de denúncias contra o magistrado posto a público a partir da delação do advogado.



Apesar de nenhum valor substancial ter sido encontrado em contas no Brasil e no exterior ou mesmo propriedades em nome do ex-governador, Bretas condenou Pezão por entender que ele deu continuidade ao esquema de corrupção montado por Sérgio Cabral. Essa é a primeira condenação de Pezão na Lava Jato do Rio.

