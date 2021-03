Acusados dos assassinatos de Marielle e Anderson se tornam réus na esfera cível

247 - O policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, acusados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, também se tornaram réus na esfera cível.

De acordo com a coluna da jornalista Juliana Dal Piva, no UOL, o juiz Marcos Antonio Ribeiro de Moura Brito, da 29ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou o recebimento de uma ação por danos morais, no valor de R$ 1 milhão, impetrada pela vereadora e viúva de Marielle, Mônica Benício (PSOL). Ao acatar a denúncia, o juiz também determinou o bloqueio de todos os bens dos acusados e deu um prazo de 15 para a defesa se manifestar.

"Passados três anos, entramos com a ação para evitar o risco da prescrição. E já há provas nos autos do processo criminal para justificar a condenação dos réus também na esfera cível. Quanto aos mandantes, ainda aguardamos o avanço das investigações", disse o advogado de Mônica Benicio, João Tancredo.

O advogado Henrique Valadares, que defende o ex-policial Élcio Queiroz, disse que ainda não foi comunicado oficialmente do caso.

