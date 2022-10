Adolescente de 14 anos é morto com tiro na cabeça durante operação policial no Complexo do Chapadão

Apoie o 247

247 - Lorenzo Dias Palinhas, um adolescente de 14 anos, foi morto na madrugada desta sexta-feira (28) com um tiro na cabeça durante operação policial no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, informa o portal g1.

Segundo moradores da região, Lorenzo era um entregador de lanches e não tinha qualquer relação com a operação policial que se desdobrava na comunidade naquele momento. O adolescente trabalhava para ajudar a mãe com as contas de casa e foi atingido durante uma entrega. No momento de sua morte, tinha R$ 10 em mãos, que havia recebido pelo serviço.

A operação envolvia homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar em uma busca pelos assassinos do agente da PRF Bruno Vanzam Nunes, que foi morto em uma tentativa de assalto. A PRF afirma, em nota, que foi recebida a tiros por 30 suspeitos quando entrou na comunidade, tendo detido dois menores e "neutralizado" um terceiro, que supostamente seria Lorenzo.

A nota da polícia acrescenta que os três faziam "plantão" na "boca de fumo" e na "contenção" da comunidade. Um inquérito foi aberto pela Delegacia de Homicídios da Capital para apurar a morte do jovem.

Moradores protestaram pelo falecimento de Lorenzo: "Já mataram uma criança de 12 anos que entregava hambúrguer. Muito triste essa situação, parece que estão com sede de morte, vai deixar corpos aqui como se não fosse nada." "Não é bicho, é uma criança [...] tem sonho, toda criança da favela tem sonho."

