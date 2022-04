Adolescente que aparece em vídeo íntimo com Gabriel Monteiro ia de uniforme escolar para a casa dele, afirma testemunha

A Polícia Civil do Rio investiga o vazamento de um vídeo do parlamentar tendo relação sexual com uma jovem edit

Apoie o 247

ICL

247 - Testemunhas afirmaram à Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro que o vereador Gabriel Monteiro sabia da idade de uma adolescente com quem ele fez sexo. Está sendo investigado o vazamento de um vídeo do parlamentar tendo relação sexual com uma jovem. Os relatos das testemunhas foram publicadas em reportagem do portal G1.

De acordo com outra testemunha, a menina costumava ir estudar na casa de Monteiro com uniforme escolar, e o vereador costumava divulgar "a sua preferência por se relacionar com menores de idade".

A mesma testemunha disse que os vídeos contendo relações sexuais de Monteiro com menores ficavam no celular do vereador, em discos duros externos criptografados e dentro de um cofre no quarto dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vereador carioca foi alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (7). Investigadores cumprem mandados de busca e apreensão na casa de Monteiro e de outras seis pessoas. A ação faz parte de um inquérito policial que investiga o vazamento do vídeo íntimo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE