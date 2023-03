Adolescente que cometeu crime em escola implorou para “tia” não divulgar suas mensagens de ameaças

O estudante ameaçado, de 12 anos, disse que já foi amigo do autor do atentado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O adolescente de 13 anos que matou a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, e feriu outras quatro pesssoas durante um ataque a faca em uma escola estadual na zona oeste de São Paulo, na segunda-feira (28), havia ameaçado matar um colega de seu antigo colégio em fevereiro, pouco mais de um mês antes do atentado. As mensagens de WhatsApp foram obtidas pelo Metrópoles e reproduzidas em reportagem no portal.

“Vc vai morrer. Vc tá fudido. Vou matar vc e sua mae fdp [sic]”, escreveu o estudante ao ex-colega em uma das mensagens enviadas no dia 7 de fevereiro, junto com imagens de armas. Ao ver as mensagens no celular, uma semana depois, a mãe do garoto ameaçado reagiu: “Vou na escola hj mostrar o tipo de conversa que vc tem com as pessoas. Aqui ninguém tem medo de vc não [sic]”.

Após a mãe do colega ameaçado ter acesso às mensagens, o tom do agressor mudou: “Desculpa tia. Foi mal de verdade… eu peço desculpas pessoalmente, mais eu te pesso vc não conhece meus pais, eu emploro, não faz nada disso nao, era pra ser só uma brincadeira, mais acabou nisso, desculpas [sic]”.

O estudante ameaçado, de 12 anos, disse que já foi amigo do autor do atentado, mas que se afastou quando ele começou a adotar um comportamento “estranho”.

“Ele começou com certos papos estranhos, de que ele era satanista, de que ele ia fazer um massacre. Depois eu deixei de ser amigo dele”, disse. “Quando isso aconteceu, ele me mandou mensagem falando que ia me matar. E mandou foto de uma arma para mim”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.