Adriano Imperador ignora isolamento e sobe em palco de boate cheia no Rio (vídeo)

247 - Mais um atleta brasileiro aparece ignorando as recomendações de isolamento em meio ao aumento de casos de contaminação do novo coronavírus. Adriano Imperador foi curtir uma noitada na boate All In, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação é do jornal Extra.

Empolgado, o ex-jogador até subiu ao palco na hora do show de MC Cabelinho. Vídeos que circulam nas redes sociais feitos por fãs, mostram a boate cheia, e Adriano Imperador, animadíssimo, dançando no palco na madrugada desta quarta-feira (30).





O conhecimento liberta. Saiba mais