Advogada eleitoral de Lula é agredida fisicamente por fascista Rodrigo Tondelo em Casca, RS

A Executiva do PT de Passo Fundo (RS) criticou a "escalada da extrema direita" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A advogada Janaíra Ramos foi agredida na manhã desta quarta-feira (23) pelo arquiteto bolsonarista Rodrigo Tondelo.

De acordo com a Executiva do PT de Passo Fundo (RS), ele foi ao "escritório dela fazendo ameaças de morte, e após agressões verbais passou a agredi-la fisicamente, continuando as agressões na rua".

"A escalada da extrema direita precisa ser contida com a criminalização de todos os atos de violência".

...denúncias dela mostrando as práticas nazistas de perseguição aos eleitores de Lula após sua vitória.

Ele foi ao escritório dela fazendo ameaças de morte, e após agressões verbais passou a agredi-la fisicamente, continuando as agressões na rua, para onde ela...

(+) — Leonel Radde (@LeonelRadde) November 23, 2022

...política que estão praticando desde a derrota de seu candidato. Prestamos nossa solidariedade a ela por mais essa agressão covarde!

Executiva do PT de Passo Fundo. — Leonel Radde (@LeonelRadde) November 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.