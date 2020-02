Aécio Neves será o maior alvo da delação de Eike Batista

247 – O jornalista Lauro Jardim confirma em sua coluna deste domingo que o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) será o maior alvo da delação premiada do empresário Eike Batista e também do executivo Flávio Godinho, que trabalhava para o grupo EBX. Segundo Eike, uma empreiteira foi contratada para fazer trabalhos no porto do Açu apenas para atender a pedidos de Aécio.

O político mineiro, derrotado na disputa presidencial de 2014, articulou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff e, logo depois, passou a exercer influência sobre o governo golpista de Michel Temer, chegando a indicar o comando da Vale, que depois foi responsável pelo desastre de Brumadinho (MG).