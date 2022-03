Aécio sabota Doria e diz que sua candidatura é "morte anunciada" para o PSDB

Apoie o 247

ICL

247 – O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que liderou a campanha que culminou no golpe de estado de 2016, que destruiu a economia e a imagem do Brasil, voltou à cena política com uma tarefa: a de sabotar a candidatura presidencial do governador paulista João Doria, também do PSDB.

“As prévias não podem ser uma camisa de força para o partido, sem demérito para ninguém”, disse ele. Segundo reportagem de César Felício, publicada no Valor, o deputado afirmou que a bancada tucana na Câmara deve perder 7 de seus 31 integrantes em razão da baixa densidade de Doria nas pesquisas. “Quem aglutina é o Eduardo Leite e avaliar o seu nome é um ato de responsabilidade. Não podemos ir para uma morte anunciada”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: