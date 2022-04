Aécio sabota Doria e tenta novo golpe no PSDB com Eduardo Leite

Apoie o 247

ICL

247 – O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que liderou a campanha pelo golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, processo de ruptura institucional que empobreceu o Brasil e abriu as portas para o fascismo, reforçou a tentativa de golpe interno no PSDB, em entrevista ao Globo.

"O PSDB tem dois nomes com a mesma legitimidade. Quem tiver a menor rejeição leva. O retrato do partido de hoje não é aquele das prévias. Se o Doria tivesse condições, teria que ser nosso candidato. Se o Leite não tiver, não será. O que não podemos é nos apegar à realidade formal e tirar o PSDB do jogo. Doria pode não ser candidato agora, mas, dependendo do gesto que fizer, pode ser no futuro. Somos companheiros, não temos que ficar nessa guerra interna", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE