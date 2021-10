Aécio volta a criticar Doria após baixa adesão em agenda política em MG

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) voltou a criticar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), que recentemente participou de uma agenda política em Minas Gerais, estado do deputado tucano e onde a seção estadual da legenda teria fechado apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), nas prévias do partido para definir o candidato à Presidência.

Aécio ironizou a baixa adesão na agenda do governador em Minas, neste fim de semana. “O Doria inaugurou em Minas o evento ‘nem nem’. Nem um prefeito, nem um vereador. É a nova modalidade de campanha sem eleitor”, afirmou Aécio, segundo a Folha de S.Paulo.

Na última sexta-feira, 1, os únicos tucanos eleitos que compareceram a um jantar de Doria foram o deputado Domingos Sávio, vice-presidente nacional da legenda, e um prefeito. Ontem, em agenda na cidade de Betim, nenhum tucano eleito apareceu.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE