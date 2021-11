Aeronave que caiu com Marília Mendonça começa a ser retirada e será levada a aeroporto de Ubaporanga

Apoie o 247

247 - O avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatros pessoas começou a ser retirado da zona rural de Caratinga, em Minas, por um guindaste na manhã deste domingo (7). A equipe envolvida está encontrando dificuldades para retirar a aeronave. Não há previsão de tempo para o término da operação.

De acordo com o portal G1, a empresa dona da aeronave, PEC Táxi Aéreo, foi autorizada a recolher os destroços após o trabalho de perícia da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no local do acidente.

O Cenipa confirmou, na tarde desse sábado (6), que o avião não possuía caixa-preta, mas foi encontrado um spot geolocalizador, que será confrontado com o plano de voo, para ajudar a entender as causas do acidente.

