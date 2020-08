Afastado do governo, Witzel sai de grupo do WhatsApp com secretários

Fórum - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), foi obrigado a sair dos grupos de WhatsApp com secretários. Witzel foi afastado do posto na sexta-feira após decisão do Superior Tribunal de Justiça que atendeu parcialmente pedido da Procuradoria-Geral da República.

Segundo informações de Pedro Figueiredo, da TV Globo, reveladas nesta segunda-feira (31), a saída de Witzel do grupo se ampara na decisão judicial que impôs o afastamento do mandatário por 180 dias. O ministro Benedito Gonçalves determinou que o governador não mantivesse contato com a equipe.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.