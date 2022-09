Agraciado pelo governo Bolsonaro, empresário Rubens Ometto doa fortuna para campanha de Tarcísio de Freitas

Enquanto Tarcísio era ministro da Infraestrutura, as empresas de Ometto, Cosan e Rumo, obtiveram importantes vitórias edit

247 - O empresário Rubens Ometto, presidente dos conselhos de administração da Cosan e da operadora logística Rumo, obteve importantes vitórias durante a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Ministério da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL). "A renovação antecipada da concessão da Malha Paulista, ativo de quase 2 mil km de extensão e que liga áreas produtoras de grãos no Centro-Oeste ao Porto de Santos", é um exemplo, segundo o jornal O Globo.

Agora, Ometto se tornou o segundo maior doador da campanha de Freitas para o governo de São Paulo. Ele empata com o empresário Abílio Diniz, do Carrefour. Ambos só não superam o pecuarista Luciano Maffra de Vasconcellos, que doou R$ 300 mil.

A fortuna pessoal de Ometto é avaliada em US$ 2,1 bilhões (R$ 10,9 bilhões no câmbio atual), de acordo com a revista americana Forbes.

O empresário doou à campanha do ex-ministro de Bolsonaro R$ 200 mil, o que representa 10,38% do total (R$ 1,92 milhão) arrecadado por Tarcísio junto a pessoas físicas, segundo as contas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“As doações eleitorais feitas por Rubens Ometto Silveira Mello são realizadas em caráter pessoal e seguem as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e demais normas aplicáveis”, diz a Cosan, em nome do executivo, sobre a doação para a campanha.

