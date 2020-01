Água em Volta Redonda é cortada por vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul

247 - O abastecimento de água em Volta Redonda, região Sul do Rio de Janeiro, foi interrompido nesta sexta-feira (17) por conta de um vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul.

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), responsável pelo fornecimento de água da cidade, o abastecimento foi interrompido para evitar a contaminação da água.

A concessionário informou também que o vazamento ocorreu fora de Volta Redonda e que o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) já está apurando o ocorrido.

A recomendação é para que a população economize água. Não há previsão para a normalização da situação.