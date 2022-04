Ala pró-Eduardo Leite do PSDB lança José Aníbal para disputar o Senado

Segundo alguns tucanos, a ideia é que o ex-presidente da sigla José Aníbal represente a chamada "Raiz Social-Democrata" do partido edit

247 - O grupo de integrantes do PSDB que apoiam a pré-candidatura de Eduardo Leite (PSDB-RS) à Presidência da República pelo partido lançou o nome de José Aníbal, ex-presidente da sigla, para disputar o Senado em 2022.

De acordo com informações publicadas pela coluna Painel, ideia é a de que ele represente a chamada "Raiz Social-Democrata" - grupo se propõe a recuperar as tradições do PSDB, que, segundo deles, têm sido deturpadas por João Doria (PSDB).

