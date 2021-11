Alckmin aguarda desfecho da prévia tucana para definir seu futuro político

Atraso congela negociações com o PSB, que o quer como vice de Lula edit

247 – "O adiamento das prévias do PSDB deixou o PSB aflito: Geraldo Alckmin já disse que só pretende definir seu futuro político depois do resultado da eleição tucana", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna.

"A legenda aguarda a definição do ex-governador de São Paulo para seguir nas negociações com o PT sobre a indicação de um vice na chapa de Lula", prossegue. "Alckmin é o nome preferido de boa parte das lideranças do PSB para ocupar o lugar".

