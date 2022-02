Alckmin faz aceno ao PV para aproximar Márcio França e Haddad

Segundo o presidente do PV, José Luiz Penna, Alckmin acha que "a grande missão" é que "devemos trabalhar para aproximar o Márcio [França] do [Fernando] Haddad" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin pediu, nesta segunda-feira (14), ao presidente do PV, José Luiz Penna, ajuda para tentar resolver a situação entre Márcio França (PSB) e Fernando Haddad (PT) em São Paulo, cogitados para disputar ao governo do estado de São Paulo. A informação foi publicada nesta segunda pela coluna Painel.

De acordo com o presidente do PV, Alckmin acha que "a grande missão da gente, o que ele deixou explícito, é que devemos trabalhar para aproximar o Márcio [França] do [Fernando] Haddad". "É como se fosse a missão dele. Pediu a nossa ajuda", disse.

Tanto o PSB como o PT pretendem ter candidaturas próprias ao executivo paulista e, em consequência, os partidos têm tido entraves para a criação de uma federação entre PSB, PT, PV e PCdoB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a coluna, Penna disse que vai procurar França para conversar, dizer que a federação é positiva e que é importante ter a presença de Haddad.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE