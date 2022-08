Aldo Rebelo: 'foi um grave erro o TSE convocar as Forças Armadas'

Apoie o 247

247 - Ex-ministro da Defesa, do Esporte e da Ciência e Tecnologia, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o candidato ao Senado pelo estado de São Paulo Aldo Rebelo (PDT) afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) errou ao convocar as Forças Armadas para participar de um grupo com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

"Por que o TSE foi convidar as Forças Armadas para se meter em um assunto que não é da sua esfera? Isso nunca foi assunto do Executivo. O primeiro grave erro foi o TSE convocar as Forças Armadas. Além de convocar ainda pediu um parecer. Por que colocou o Exército no meio do debate? Se você convidar o Ministério da Defesa está convidando o presidente da República, que é um desafeto da urna eletrônica. Essa comédia de erros começa com o TSE e encontra um coadjuvante à altura, que é a Defesa", disse Rebelo em entrevista publicada nesta sexta-feira (12) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O ex-ministro disse que não vê risco de golpe no País. "Não vejo, sinceramente. Quem está interessado em dar um golpe no Brasil? As Forças Armadas? Os meios empresariais? A mídia? A CNBB? A Embaixada Americana? Estou falando de quem apoiou o golpe de 1964. Nenhum deles apoia hoje".

