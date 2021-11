Alencar Santana: "Ciro Gomes não lidera nem o próprio partido"

O deputado do PT-SP destacou que a votação do PDT favorável à PEC dos Precatórios demonstraram que ex-ministro Ciro Gomes não lidera nem o próprio partido edit

247 - O deputado Alencar Santana (PT-SP) destacou nesta quinta-feira (4), no Twitter, que os votos de 15 dos 21 deputados federais do PDT favoráveis à PEC dos Precatórios demonstraram a falta de liderança do ex-ministro Ciro Gomes dentro do próprio partido. Ao todo, quatro dos cinco parlamentares em exercício do PDT cearense, reduto eleitoral de Ciro, votaram a favor da proposta.

"Ciro Gomes não lidera nem o próprio partido. Mas se acha o ungido para governar o Brasil. Tá bom", afirmou o parlamentar no Twitter.

De acordo com as regras atuais, números do governo indicaram um pagamento com precatórios de R$ 89 bilhões em 2022 - foram R$ 54,7 bilhões em 2021. Os quase R$ 90 bilhões são o valor que Jair Bolsonaro terá para gastar em ano eleitoral.

O ex-ministro Ciro Gomes suspendeu sua candidatura presidencial até o partido rever a sua posição.

