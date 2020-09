Alerj aprova continuidade do impeachment de Wilson Witzel

Por 69 votos a zero, os deputados estaduais aprovaram a continuidade do processo de afastamento definitivo do governador Wilson Witzel edit

247 - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou na noite desta quarta-feira (23) a continuidade do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC).

Foram 69 votos a favor da continuidade do processo. O único deputado que não votou está licenciado com Covid-19.

