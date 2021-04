Alerj aprova decreto que suspende leilão da Cedae

247 - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou por 34 votos a 23 e duas abstenções um projeto que suspende o leilão da Cedae, previsto para esta sexta-feira (30). O projeto, de autoria do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), revoga um decreto do governador em exercício Cláudio Castro, que havia fixado um prazo de 35 anos para a concessão.

De acordo com o jornal O Globo, a base governista tentou evitar o quórum necessário à votação. Após a constatação de que o número de parlamentares viabilizava a votação, os governistas passaram a votar. Três deputados que ocupam cargos de secretários estaduais reassumiram os cargos eletivos para tentar impedir que o projeto fosse aprovado.

“Essa votação não tem vencido ou vencedores. É uma deliberação em favor do Rio de Janeiro”, disse o presidente da Alerj, André Ceciliano. Segundo ele, não é razoável realizar o leilão em um momento no qual o Rio de Janeiro está fora do Regime de Recuperação Fiscal.

