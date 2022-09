Alesp prepara cassação de Douglas Garcia após ataque a Vera Magalhães

Apoie o 247

ICL

247 - A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) prepara o processo de cassação do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) por sua agressão à jornalista Vera Magalhães na noite desta terça-feira (13).

A deputada Isa Penna (PCdoB) protocolou no Conselho de Ética um pedido de cassação do mandato do parlamentar.

O presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), afirmou, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, que o Conselho de Ética apurará as denúncias contra o deputado com “transparência e celeridade”.

Para Pignatari, Douglas Garcia foi “irresponsável”: "liberdade de expressão não significa liberdade para atacar, desrespeitar ou ofender".

"O Conselho de Ética tem o meu respaldo e apoio para, mais uma vez, cumprir com o seu dever. As denúncias sobre conduta do deputado neste triste episódio serão apuradas com seriedade, transparência e celeridade", declarou o presidente da Alesp.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.