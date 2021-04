Alesp retira da pauta projeto de lei que tentava proibir publicidade LGBTQIA+

247 - A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) retirou da pauta desta quarta-feira (28) o projeto de lei 504/2020, de autoria da deputada estadual Marta Costa (PSD), que objetivava proibir a veiculação de peças publicitárias com pessoas LGBTQIA+ ou famílias homoafetivas. O PL foi retirado após emenda apresentada pela deputada Erica Malunguinho (PSOL-SP).

"Minha emenda de plenário ao PL 504/2020 teve 32 assinaturas. Agora, o projeto volta para discussão nas comissões. Seguimos em luta para que este PL seja totalmente minado!", escreveu Erica no Twitter. "Este projeto representa a tentativa de apagamento da nossa existência. O texto original do PL associa pessoas LGBTI+ a 'práticas danosas' e a 'influência inadequada' a crianças e adolescentes. Em minha emenda, faço uma mudança estrutural no teor do PL, mudando o artigo 1º para vetar, em todo o território do estado de São Paulo, a publicidade, por intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia, + de material que contenha alusão a drogas, sexo e violências explícitas relacionada a crianças", disse ela.

O PL foi duramente criticado nas redes sociais. Usuários chegaram a viralizar hashtags como #AbaixoPL504 #lgbtnaoemainfluencia e #RespeitaHumanidadeLgbt.

