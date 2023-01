Alesp: Tarcísio de Freitas chega para tomar posse como governador de São Paulo

Depois, ele encontrará o atual governador, Rodrigo Garcia, no Palácio dos Bandeirantes edit

247 - Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na manhã deste domingo (1) para tomar posse como governador de São Paulo.

Ele foi recebido pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB-SP), e levado ao salão nobre para se reunir com líderes partidários. O governador fará um discurso no plenário da assembleia e assinará o termo de posse.

Depois, Tarcísio vai ao Palácio dos Bandeirantes encontrar o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Ele receberá as chaves do Palácio, que é sede do governo paulista.





