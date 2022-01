Alexandre Frota desiste de reeleição para ficar perto da família em São Paulo

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou que não tentará se reeleger. Sua intenção é disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Trabalhar sem ter que pegar avião para Brasília, assim como proximidade com a família pesou na decisão. “Eu prefiro apostar minhas fichas todas no Rodrigo Garcia [candidato ao governo do estado pelo PSDB] e ficar em São Paulo, perto da minha família, dos meus amigos, e trabalhando sem ter que pegar avião. Não quero ficar fazendo papel de palhaço, indo a Brasília para assistir ao que temos assistido”, declarou o parlamentar, ao site O Antagonista.

Ele se refere à grande massa de deputados fisiológicos.

“Eu sempre votei pelo país, mas perdi. Sempre estou lá olhando nas votações, no meio dos 140, 130, 135 deputados que sempre perdem, enquanto eu vejo lá do outro lado ‘trezentos e poucos deputados’ votando a favor de fundão [eleitoral], a favor dos precatórios, votando pautas contra o país. É muito ruim ficar assistindo isso”, acrescentou.

